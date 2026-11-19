Ce qu’il faut bien comprendre ici, c’est que la consommation d’eau des centres de données ne se limite pas seulement à leur refroidissement. Il faut prendre en compte l'eau utilisée de façon directe mais aussi indirecte. Or ce dernier usage pèse lourd dans la balance. En France, par exemple, l’ARCEP a montré que les data centers ont utilisé 0,6 million de m3 d'eau potable en 2023. La production de leur électricité a, quant à elle, demandé 5,2 millions de m3 supplémentaires, soit près de neuf fois plus.