Selon Google, une requête adressée à Gemini ne consommerait que 5 gouttes d’eau. Mais ce chiffre ne tient pas compte d’un élément important.
Google est aux petits soins pour Gemini. Ses équipes ont récemment intégré l’agent Spark dans l’application Android de l’IA. Elles ont également déployé un nouveau modèle, Gemini 4 Argon, pour damer le pion à OpenAI et Anthropic et amélioré ses fonctions de synthèse vocale avec Gemini 3.8. Mais toutes ces évolutions ont un coût environnemental qu’il ne faut pas négliger.
Gemini ne consommerait que 5 gouttes d’eau par requête
Nos confrères de TechRadar se sont récemment penchés sur la consommation d’eau de Gemini : une étude technique publiée en août 2025 par Google indique à ce sujet qu’une requête ne consommerait que 0,24 Wh d’énergie et rejetterait 0,03g d’équivalent CO2. « L'impact énergétique par commande équivaut à regarder la télévision pendant moins de neuf secondes », peut-on notamment lire. Quant à la consommation d’eau, elle équivaudrait à seulement 0,26 millilitres d'eau soit 5 petites gouttes d’eau.
Mieux encore, Google se targue d’avoir divisé l’empreinte énergétique d’une requête par 33 en un an et son empreinte carbone par 44 tout en augmentant l’efficacité de ses modèles. « Nous sommes convaincus qu’il s’agit de l’évaluation la plus complète de cet impact », précise également la firme. Tout irait donc pour le mieux dans le meilleur des mondes.
Google n’aurait dévoilé que la partie émergée de l’iceberg
Pour ses calculs, Google a pris en compte les puces dédiées à l’IA, mais aussi les processeurs et la mémoire des serveurs, les machines en veille et le refroidissement. Cela vous semble complet ? Détrompez-vous : une information cruciale manque à l'appel.
Shaolei Ren, chercheur à l'université de Californie, estimait en 2023 qu’une requête IA adressée à GPT-3 consommait 500 ml d'eau. Ce même chercheur a remarqué que, dans ses calculs, Google s’était concentré sur l’eau utilisée pour refroidir les centres de données mais avait omis celle utilisée pour refroidir les centrales électriques qui les alimentent.
Ce qu’il faut bien comprendre ici, c’est que la consommation d’eau des centres de données ne se limite pas seulement à leur refroidissement. Il faut prendre en compte l'eau utilisée de façon directe mais aussi indirecte. Or ce dernier usage pèse lourd dans la balance. En France, par exemple, l’ARCEP a montré que les data centers ont utilisé 0,6 million de m3 d'eau potable en 2023. La production de leur électricité a, quant à elle, demandé 5,2 millions de m3 supplémentaires, soit près de neuf fois plus.
- Multimodalité texte, voix et fichiers
- Intégration poussée aux services Google
- Applications Web, mobile et bureau
On le sait, les centres de données ont un impact désastreux sur notre planète et plusieurs études dressent un tableau peu rassurant. On sait, par exemple, que la consommation électrique de Google a bondi de 37 % en 2025. La consommation globale des centres de données pourrait, quant à elle, doubler d’ici 2030.
Pour faire face à cet épineux problème, des initiatives commencent heureusement à voir le jour. Chez nos voisins espagnols, par exemple, un projet de décret souhaite imposer aux data centers d’utiliser 80 % d’électricité renouvelable, heure par heure. La commission européenne aimerait, quant à elle, noter les centres de données selon leur consommation. En France, la loi DDADUE impose aux centres de valoriser leur chaleur perdue.
Reste à savoir si ces mesures parviendront à limiter les dégâts.