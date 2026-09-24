Comme on vous le disait précédemment, Google avait recruté Alan Cowen, patron de Hume AI, et sept de ses ingénieurs grâce à un accord de licence. Cette start-up américaine est spécialisée dans l'IA émotionnelle et dans la reproduction du timbre et de l'intonation des voix. Elle a poursuivi ses activités après le départ de son dirigeant. Alan Cowen cosigne aujourd'hui l'annonce de Gemini 3.8 TTS en tant que directeur de recherche scientifique chez Google. Or les principaux scores mis en avant par Google sont ceux du Voice Design Benchmark de Hume AI.

Dans ce classement, Gemini 3.8 Flash TTS est premier au général avec un score de 71,4, et premier sur la modélisation des accents avec 60,8. Sur l'indice de qualité globale de la start-up, les deux modèles de Google sont aux deux premières places. Dans le classement Voice Arena, Google est aussi en tête pour six langues, dont le japonais et l'hindi. Le français est absent de cette liste.

La réplication vocale est indisponible dans l'Espace économique européen, au Royaume-Uni, en Suisse et en Inde, et dans deux États américains, l'Illinois et le Texas. Ces deux États sont dotés de lois spécifiques sur les données biométriques. Pour la France, Google est resté… muet.