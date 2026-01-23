Le P.-D.G de la start-up et doctorant en psychologie, Alan Cowen, va ainsi rejoindre les équipes de Google DeepMind aux côtés de sept autres ingénieurs dans le cadre d'un accord de licence. Leur objectif : peaufiner Gemini pour développer un mode vocal hautement sophistiqué. D'ailleurs, ce deal pourrait aussi jouer un rôle dans le futur Siri, qui reposera en grande partie sur l'IA de Google.