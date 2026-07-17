Dès février, Google avait simplifié Vids en ouvrant Veo 3.1 à tous les comptes, le modèle de génération vidéo antérieur à Omni. À d'un prompt textuel, complété le cas échéant d'une photo ou d'une esquisse de référence, vous povuez obtenir un clip cohérent avec Omni. Depuis sa présentation à la conférence I/O, en mai, Google intégrait déjà Omni à l'application Gemini. Contrairement à un simple assemblage côte à côte, Google a conçu Omni pour combiner ces entrées.

Pour changer un fond, corriger la lumière ou ajouter un effet, vous n'avez qu'à taper une nouvelle consigne, à la place d'un réglage sur la timeline. Idem sur un clip produit par l'IA comme sur une séquence filmée au téléphone. Vous pouvez enchaîner les retouches sans retour au point de départ. Au sein de la même suite que Docs et Sheets, les entreprises utilisent Vids pour des messages internes ou des modules de formation.