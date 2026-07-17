Google Vids vient de se doter de deux fonctions supplémentaires, Gemini Omni pour générer une vidéo à partir d'un prompt, et un avatar numérique calqué sur le visage et la voix de l'utilisateur.
Et si vous deveniez LA start de vos vidéos ? Depuis un navigateur, Google Vids héberge désormais Gemini Omni, un modèle multimodal capable de générer un clip à partir d'un simple prompt. Il suffit d'un texte, complété au besoin d'une photo ou d'un croquis, pour composer une vidéo dans Vids. Sur un plan déjà tourné, décrivez par exemple le changement voulu, décor ou lumière, pour remplacer le réglage manuel de la timeline. Deuxième nouveauté, chaque utilisateur fabrique un avatar numérique à son image, à partir d'un selfie et d'un court enregistrement vocal. Sans caméra ni micro, l'avatar sert de porte-voix à n'importe quel texte tapé au clavier. L'avatar convient aux messages professionnels courts, comme les points d'équipe ou les annonces internes, plutôt qu'aux productions longues. Pour accéder à ces fonctions, il faut un abonnement Google AI Pro ou Ultra pour les particuliers, ou un compte Google Workspace pour les entreprises. Et chaque clip produit comporte un filigrane invisible SynthID, la technologie d'authentification développée par Google DeepMind.
Génération et montage vidéo par simple prompt dans Google Vids
Dès février, Google avait simplifié Vids en ouvrant Veo 3.1 à tous les comptes, le modèle de génération vidéo antérieur à Omni. À d'un prompt textuel, complété le cas échéant d'une photo ou d'une esquisse de référence, vous povuez obtenir un clip cohérent avec Omni. Depuis sa présentation à la conférence I/O, en mai, Google intégrait déjà Omni à l'application Gemini. Contrairement à un simple assemblage côte à côte, Google a conçu Omni pour combiner ces entrées.
Pour changer un fond, corriger la lumière ou ajouter un effet, vous n'avez qu'à taper une nouvelle consigne, à la place d'un réglage sur la timeline. Idem sur un clip produit par l'IA comme sur une séquence filmée au téléphone. Vous pouvez enchaîner les retouches sans retour au point de départ. Au sein de la même suite que Docs et Sheets, les entreprises utilisent Vids pour des messages internes ou des modules de formation.
L'avatar personnel de Google Vids, une version plus intime que les avatars de marque
Dès l'an dernier, Google proposait dans Vids des avatars personnalisables à l'image d'une marque, via un prompt ou un formulaire guidé. Pour personnaliser ces avatars de marque, le studio recourt à Nano Banana 2, son générateur d'images maison. Plus de 2,5 millions de comptes actifs profitent déjà de l'application. Google plaçait ces avatars dans des décors variés, capables d'interagir avec des objets. Google réservait ces avatars aux abonnés Workspace Business, Enterprise, Essentials ou Education, à l'écart du grand public. À l'inverse, l'utilisateur façonne l'avatar personnel à partir de son propre visage et de sa propre voix, saisis via un selfie et un enregistrement audio, plutôt qu'à partir d'un personnage générique aux couleurs d'une entreprise. L'accès est cependant réservés aux personnes majeures et à des zones géographiques encore limitées. Il lie chaque avatar au compte qui l'a fabriqué, et ne publie pas encore la liste des pays concernés.
Invisible à l'œil nu, chaque vidéo produite par l'outil comporte un filigrane SynthID. OpenAI avait développé une application comparable, Sora, avant de fermer ses portes en mars. Ses utilisateurs mettaient en scène le visage de tiers dans leurs vidéos et ces usages avaient provoqué plusieurs dérives. À l'inverse, Google limite l'avatar de Vids au visage de son propriétaire. Auprès de clients professionnels, plusieurs entreprises commercialisent déjà ce type d'outil, dont HeyGen, Synthesia, Captions et D-ID.