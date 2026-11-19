Le fabricant de satellites finlandais ICEYE veut racheter Avio, qui construit la fusée européenne Vega C. Un mariage qui pourrait changer la donne pour le spatial européen.
L’industrie des satellites panique : la retraite programmée du Falcon 9 de SpaceX suggère une pénurie prochaine de fusées, alors que ses rivales américaines subissent anomalie sur anomalie. Dans ce contexte, ICEYE, fleuron finlandais qui a déjà mis 84 satellites en orbite, a décidé de prendre les choses en main.
Une constellation de satellites d'observation
Et si son nom vous dit quelque chose, ce n’est pas pour rien. Car la start-up développe des engins radar, capables d’observer la Terre de jour comme de nuit. Des images prisées, qui lui sont achetées par des entreprises, mais aussi par des États, dont l’Ukraine, qui les exploite pour suivre les mouvements des troupes russes.
Leur valeur stratégique est telle qu’en octobre, le satellite russe Kosmos 2612 s’est suspicieusement approché de l’appareil ICEYE-X36, suscitant de vives inquiétudes. Pas de quoi freiner la société. Ce mardi 17 novembre, elle a lancé une offre pour mettre la main sur la société italienne Avio, cotée à Milan.
Surtout, elle construit Vega-C, l’un des deux lanceurs européens aujourd’hui en service aux côtés d’une certaine Ariane 6. Cette petite fusée, dotée d’une capacité de charge utile entre 2,5 et 3,3 tonnes pour l’orbite basse, a réussi 7 de ses 8 vols depuis 2022. Vous l’aurez compris : elle vole peu, moins de trois fois par an, et dispose avant tout de clients institutionnels à l’image de l’Agence spatiale européenne (ESA).
Accès garanti à l’orbite
Mais l’intérêt pour ICEYE est évident, alors que quasiment tous ses satellites ont été acheminés dans l’espace sur Falcon 9. Mettre la main sur Avio lui garantirait un accès à l’orbite, tandis que le groupe italien gagnerait un client fidèle et surtout, les moyens pour produire davantage et voler plus souvent. Car le mois dernier, la firme nordique a en plus signé un partenariat avec Nokia pour bâtir une constellation de connectivité pour l’Europe, incluant 50 satellites lancés chaque année dès 2028.
Cette annonce intervient alors qu’AST SpaceMobile, autre opérateur de satellites, a présenté son projet de fusée maison, baptisée Blacklift. Elle vise un lancement dès 2028, sans la moindre expérience dans les lanceurs. Un calendrier qui peut donc paraître extrêmement optimiste, d’autant plus lorsque l’on prend en compte les difficultés rencontrées par les acteurs déjà établis, à l’instar de Rocket Lab avec Neutron.
Dans cette optique, le pari d’ICEYE semble bien plus malin. Encore faut-il que l’opération aboutisse : les conseils d’administration d’Avio et de Leonardo, son premier actionnaire avec 18 % du capital, doivent encore examiner l’offre. L’accord des autorités italiennes sera également nécessaire, celles-ci pouvant bloquer le rachat d’entreprises jugées stratégiques. « Si j’étais Leonardo, j’y réfléchirais à deux fois avant de quitter Avio », a lancé Guido Crosetto, ministre italien de la Défense.
De son côté, ICEYE espère boucler l’acquisition en quelques mois.