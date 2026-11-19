Mais l’intérêt pour ICEYE est évident, alors que quasiment tous ses satellites ont été acheminés dans l’espace sur Falcon 9. Mettre la main sur Avio lui garantirait un accès à l’orbite, tandis que le groupe italien gagnerait un client fidèle et surtout, les moyens pour produire davantage et voler plus souvent. Car le mois dernier, la firme nordique a en plus signé un partenariat avec Nokia pour bâtir une constellation de connectivité pour l’Europe, incluant 50 satellites lancés chaque année dès 2028.