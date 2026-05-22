À son bord, on retrouvait le satellite SMILE, pour Solar wind Magnetosphere Ionosphere Link Explorer, conçu pour percer les secrets du phénomène qu'est la rencontre entre le vent solaire, ce flux de particules chargées émis en permanence par le Soleil, et la magnétosphère, le bouclier magnétique invisible qui protège la Terre. Pour l'observer, SMILE embarque des instruments capables de cartographier ce bouclier aux rayons X, qui permet de voir précisément où et comment le vent solaire réussit à le pénétrer.