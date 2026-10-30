La Marine nationale poursuit le renouvellement de sa flotte de remorqueurs. La Direction générale de l'armement (DGA) a indiqué, jeudi 29 octobre, avoir notifié aux chantiers Piriou, entreprise française spécialisée dans la construction et la réparation navales de navires en acier et aluminium, le marché d’acquisition de seize remorqueurs-pousseurs de nouvelle génération, désignés RP30NG. Quatre navires sont commandés ferme, les douze autres restant en option. Ils sont destinés aux bases navales de l'Hexagone et d'Outre-Mer et assureront les manœuvres des sous-marins nucléaires au port, mais aussi des missions de lutte antipollution, de surveillance maritime et d’action de l'État en mer.