La Direction générale de l'armement a livré il y a quelques jours le Jean Tranape, quatrième patrouilleur outre-mer de la Marine nationale. Il embarque un drone et une propulsion hybride au service de la souveraineté maritime française.
Le patrouilleur outre-mer (POM) Jean Tranape a été remis à la Marine nationale par la Direction générale de l'armement (DGA) le 10 juillet 2026. Il incarne la nouvelle génération de navires dédiés à la surveillance des zones économiques exclusives françaises. À son bord, un drone embarqué permet d'étendre cette surveillance, tandis qu'une propulsion hybride, qui associe motorisation thermique et électrique, l'aide à réduire son empreinte environnementale. Son rayon d'action est, par ailleurs, deux fois supérieur à celui des anciens P400. Voilà qu'il achève désormais ses essais avant son admission au service actif, prévue en septembre.
Des essais réussis pour le Jean Tranape, avant l'admission au service actif
Le nom du patrouilleur vous dit peut-être vaguement quelque chose. Né à Nouméa en 1918, Jean Tranape a rallié les forces de la France libre dès 1940 et est devenu un héros de la bataille de Bir-Hakeim, avant d'être fait Compagnon de la Libération, la plus haute distinction de la Résistance française. Cet hommage intervient alors que la France cherche à réaffirmer sa souveraineté sur ses zones économiques exclusives (ZEE), ces vastes étendues maritimes qui s'étendent jusqu'à 200 milles nautiques de ses côtes, où l'État a le droit exclusif d'exploiter et de protéger les ressources marines. Des zones de plus en plus convoitées, où sont combattues la pêche illégale et les atteintes à la biodiversité, et où le droit maritime international est de plus en plus remis en cause.
C'est le chantier naval Socarenam qui a construit ce quatrième patrouilleur, qui rejoint l'Auguste Bénébig, déjà en poste à Nouméa depuis 2023. La DGA supervise tout le programme, de la fabrication en usine jusqu'à la coordination entre les ingénieurs qui les conçoivent et les marins qui les utiliseront au quotidien. Le calendrier a été fixé par la Loi de programmation militaire, et le texte qui planifie les dépenses et les équipements de l'armée française sur plusieurs années. Ce dernier prévoit deux patrouilleurs par port d'attache, entre Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et La Réunion, en remplacement des vieux P400. Une fois les deux derniers exemplaires livrés, baptisés Philippe Bernardino et Félix Éboué, la série des six patrouilleurs outre-mer sera complète.
Avant même d'être officiellement admis au service actif, l'étape qui marque son entrée en fonction complète au sein de la Marine, le Jean Tranape a déjà fait ses preuves. Sa traversée depuis la métropole jusqu'au Pacifique, longue de deux mois et demi, lui a permis de démontrer son endurance en conditions réelles. Il en a profité pour faire escale en Polynésie française et participer à Marara, un exercice qui rassemble plusieurs armées (marine, armée de terre, armée de l'air) aux côtés du Teriieroo a Teriierooiterai, un autre patrouilleur de la même série basé à Papeete.
Drone et propulsion hybride : la technologie embarquée du Jean Tranape
Sous ses airs de patrouilleur classique, le Jean Tranape est un modèle de technologie. Déjà, son drone embarqué renforce assez largement sa capacité de surveillance sur des zones économiques exclusives immenses. Sa propulsion hybride lui offre une certaine souplesse d'usage et, comme nous le disions au début de l'article, lui permet de maîtriser son empreinte environnementale, deux atouts pensés pour des missions au long cours.
Ces patrouilleurs ont pour mission d'assurer la police des pêches, de lutter contre les narcotrafics et de participer aux opérations de secours en mer et aux interventions humanitaires. Avec un rayon d'action doublé par rapport aux anciens P400, ils avalent désormais les distances vertigineuses qui séparent les archipels du Pacifique et de l'océan Indien.
La prochaine étape pour le Jean Tranape, c'est une phase d'essais opérationnels, mais raccourcie, puisque l'endurance du navire a déjà fait ses preuves durant son long transit. Direction septembre 2026 pour l'admission au service actif, avant que les deux derniers POM ne complètent la flotte à Papeete et Port-des-Galets d'ici 2027.