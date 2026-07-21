Le nom du patrouilleur vous dit peut-être vaguement quelque chose. Né à Nouméa en 1918, Jean Tranape a rallié les forces de la France libre dès 1940 et est devenu un héros de la bataille de Bir-Hakeim, avant d'être fait Compagnon de la Libération, la plus haute distinction de la Résistance française. Cet hommage intervient alors que la France cherche à réaffirmer sa souveraineté sur ses zones économiques exclusives (ZEE), ces vastes étendues maritimes qui s'étendent jusqu'à 200 milles nautiques de ses côtes, où l'État a le droit exclusif d'exploiter et de protéger les ressources marines. Des zones de plus en plus convoitées, où sont combattues la pêche illégale et les atteintes à la biodiversité, et où le droit maritime international est de plus en plus remis en cause.