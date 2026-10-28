L’image a été prise le 28 mai 2024 par le satellite WorldView-3, depuis une distance inférieure à 90 kilomètres. On y découvre un petit avion spatial aux ailes triangulaires doté de deux dérives verticales et d’une soute dont les portes semblent ouvertes.

Mais c’est surtout l’arrière de l’appareil qui intrigue. Selon Vantor (ex Maxar Intelligence), l’entreprise américaine spécialisée dans l’imagerie satellite, un satellite distinct serait amarré au planeur avec ses propres panneaux solaires déployés. Une configuration qui laisse entrevoir certaines possibilités de manipulation d’objets directement en orbite.

La ressemblance avec le X-37B américain est évidente. Comme lui, l’engin chinois décolle au bout d'une fusée, poursuit sa mission en orbite avant de revenir se poser sur une piste, le tout sans équipage à bord.

Le programme reste néanmoins entouré de secret. L'appareil est généralement surnommé Shenlong, mais les autorités chinoises ne communiquent pratiquement aucune information sur ses caractéristiques ou ses équipements.