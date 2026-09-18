Binbin

@m_rochefort Quelle est la source de cet article de propagande ?

Curieusement cet article qui souligne que la Chine renforce la militarisation de l’espace est élogieux…

Faut il se réjouir d’un tel fait de la part de l’une des plus puissante dictature au monde qui soutient militairement la Russie et la l’Iran contre les intérêts de notre pays ?