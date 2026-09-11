Il était temps ! Cinq mois après avoir débarqué sur les systèmes macOS, l’intelligence artificielle Gemini arrive sur Windows.
Dans la famille IA, on demande Gemini. Ce farouche concurrent de ChatGPT et de Claude a dépassé cet été le milliard d'utilisateurs. Si une application native était disponible sur Mac depuis avril, les propriétaires de PC Windows étaient laissés sur le banc de touche. Bonne nouvelle, Gemini pour Windows vient d'arriver avec de nombreuses fonctions intéressantes. Découvrons-la ensemble.
L’app Gemini pour Windows est enfin arrivée
Windows est le système le plus utilisé au monde, que ce soit par les particuliers ou les professionnels. Pourtant, c’est vers macOS que Google a choisi de se tourner pour offrir à son IA une application de bureau. Le tort est désormais réparé puisque Gemini peut enfin être installé sur PC : « l'application Gemini pour Windows est disponible dès aujourd’hui dans le monde entier pour Windows 10 et 11 », peut-on notamment lire dans l'annonce.
Dans les faits, il suffira de taper sur « Alt + Espace » pour activer Gemini, qui apparaîtra dans une fenêtre flottante à l’apparence similaire à l’appli web. Le service, qui est aussi disponible via la barre des tâches ou la barre système, est prévu pour tourner aussi bien sur architecture x64 que sur les PC ARM64.
De nombreuses améliorations d’ores et déjà prévues
L'application Gemini pour Windows peut être utilisée pour « réviser vos brouillons, résumer des documents volumineux, trouver de nouvelles idées et créer des images et des vidéos personnalisées, le tout directement depuis vos outils préférés et vos applications quotidiennes ». L’IA peut notamment piocher dans Gmail, Drive, Docs et Agenda. Grâce à votre compte Google, vous pouvez accéder à votre historique de conversations et à la mémoire de l’outil sur votre ordinateur, votre portable ou sur le web.
- Un modèle de génération puissant
- Une base de connaissances actualisée en temps réel
- Gratuit et intégré à l'écosystème Google
L’application embarque également Gemini Spark, un agent personnel disponible en continu, ainsi que Nano Banana pour la création d’images et Gemini Omni pour la création de vidéos. Toutefois, quelques fonctions manquent encore à l’appel par rapport à la version macOS : le partage d’écran contextuel, la dictée vocale ou la connexion à des dossiers locaux via Spark n'ont pas encore été incluses. Google promet cependant aux utilisateurs que « d’autres fonctionnalités natives seront déployées sur Windows au fil du temps. », sans calendrier précis.
Envie de tester ? L’application Gemini pour Windows est disponible dès aujourd’hui sur gemini.Google/desktop.