L'application Gemini pour Windows peut être utilisée pour « réviser vos brouillons, résumer des documents volumineux, trouver de nouvelles idées et créer des images et des vidéos personnalisées, le tout directement depuis vos outils préférés et vos applications quotidiennes ». L’IA peut notamment piocher dans Gmail, Drive, Docs et Agenda. Grâce à votre compte Google, vous pouvez accéder à votre historique de conversations et à la mémoire de l’outil sur votre ordinateur, votre portable ou sur le web.