L’entreprise doit livrer un orbiteur de télécommunications à la NASA avant le 31 décembre 2028, pour une mise en service visée dès 2030. Celui-ci devra être en mesure de maintenir une liaison continue et robuste vers la Terre, là où les systèmes actuels montrent leurs limites. « Blue Origin se chargera de la conception, du développement, de l'intégration, du lancement et de l'exploitation du réseau dans le cadre de l'infrastructure plus large de communications et de navigation spatiales de l'agence », indique l'agence spatiale.