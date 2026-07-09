L’écart entre les deux géants est aussi frappant sur le terrain. Quand SpaceX aligne des centaines de lancements réussis, Blue Origin ne compte encore qu’une poignée de vols orbitaux à son actif. Pourtant, ils visent les mêmes marchés : le lancement de satellites, les télécommunications et les data centers en orbite. Sauf que leurs moyens ne sont plus comparables.