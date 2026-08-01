Snap Inc. A publié un billet sur son site pour officialiser la mesure. La nouvelle règle est entrée en vigueur ce mois de juillet, précise l’entreprise, et elle continuera de s’appliquer à toutes les vidéos soumises à Spotlight. Seules les vidéos réalisées par de vraies personnes peuvent désormais apparaître dans les recommandations. Les créateurs gardent la possibilité d’utiliser les outils IA maison de Snapchat pour retoucher ou enrichir leurs vidéos, à condition d’afficher un indicateur de transparence sur le contenu concerné.

Ainsi donc, si vous êtes un créateur et publiez une vidéo tournée avec votre téléphone, puis doublée avec une voix de synthèse générée par IA, elle reste éligible aux recommandations. Une vidéo entièrement composée à partir d’un prompt textuel, sans tournage ni montage humain, perd en revanche son éligibilité.

Aucun système de détection n’est parfait, reconnaît Snap Inc., mais l’entreprise affirme vouloir donner aux créations authentiques la meilleure chance d’être découvertes. Elle observe déjà un effet sur l’engagement, avec des créateurs expérimentés et des utilisateurs occasionnels qui publient de plus en plus de contenus originaux sur Spotlight, portant le nombre de contributeurs uniques à plus de 120 % de croissance par rapport à l’année précédente.

Snapchat avait déjà resserré la vis sur la sécurité des mineurs. Les utilisateurs âgés de 13 à 15 ans ne peuvent partager leurs publications Spotlight qu’avec les personnes qu’ils suivent en retour, une mesure pensée pour limiter les risques de doxxing.