Foire aux questions

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Que signifie « open-weight » pour un modèle d’IA, et en quoi est-ce différent de l’open source ?

Un modèle « open-weight » publie ses poids (les paramètres appris) afin qu’il puisse être téléchargé et exécuté ailleurs que chez l’éditeur, par exemple sur ses propres serveurs. Cela permet d’adapter le modèle (fine-tuning), de contrôler l’endroit où les données transitent, et d’éviter une dépendance totale à une API payante. En revanche, « open-weight » ne veut pas forcément dire « open source » : le code d’entraînement, les jeux de données, les recettes d’alignement ou certains composants peuvent rester fermés. Les conditions de licence comptent aussi : selon les cas, l’usage commercial, la redistribution ou certains domaines d’application peuvent être limités.

À quoi servent les benchmarks en IA, et pourquoi leurs résultats sont-ils à prendre avec précaution ?

Les benchmarks sont des batteries de tests standardisés qui mesurent des capacités (raisonnement, code, compréhension, maths, etc.) via des scores comparables entre modèles. Ils aident à situer un modèle, mais ne reflètent pas toujours l’usage réel : un score peut être bon sur un test et mauvais en conversation, en fiabilité factuelle ou en suivi d’instructions. Les comparaisons sont aussi sensibles aux réglages (prompts, température), aux versions, et aux jeux de tests parfois « surappris » par l’écosystème. Enfin, quand l’éditeur publie ses propres résultats, il faut vérifier la méthodologie et si des évaluations indépendantes confirment les performances.

Qu’implique l’« affinage post-entraînement » d’un modèle (post-training) et en quoi diffère-t-il du pré-entraînement ?

Le pré-entraînement apprend au modèle des régularités générales à partir de très grands corpus, ce qui donne les compétences de base (langage, code, connaissances générales). L’affinage post-entraînement (post-training) intervient ensuite pour rendre le modèle plus utile en pratique : meilleure obéissance aux consignes, style conversationnel, réduction de certains comportements indésirables. Il peut inclure du fine-tuning supervisé et des méthodes d’alignement basées sur des préférences (famille RLHF/RLAIF), parfois à partir de données synthétiques générées par d’autres modèles. Cette étape influence fortement la « personnalité » du modèle, sa sécurité, et sa qualité perçue, sans forcément changer sa taille ni son architecture.