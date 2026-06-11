Google vient de mettre à jour l’app Google Traduction : désormais un nouveau mode peut traduire les conversations en temps réel, et ce, sans avoir besoin d’écouteurs.
Google a profité de l’I/O 2026 pour présenter son nouveau modèle léger, Gemini 3.5 Flash. Particulièrement performant, il a été intégré au nouvel agent IA de la marque, Flash, mais aussi dans l’outil Ask Gemini disponible dans Google Drive ainsi que dans l'outil de recherche NotebookLM. Le géant de la Tech a également développé une nouvelle fonctionnalité pour Google Traduction qui devrait beaucoup plaire aux utilisateurs. On vous explique.
Une mise à jour majeure débarque sur Google Traduction
Google a lancé l’an passé la fonction Live Translate en la cantonnant aux Pixel Buds. L’option avait été étendue en décembre à tous les écouteurs Android. Le géant de la Tech a décidé d’aller encore plus loin : il vient d’intégrer Gemini 3.5 à Google Traduction pour améliorer l’accessibilité des traductions instantanées.
Dans son annonce, Google explique notamment que le modèle Gemini Live Translate 3.5 « détecte automatiquement plus de 70 langues et génère une traduction vocale fluide et naturelle, préservant l'intonation, le rythme et le ton de la voix. Contrairement aux systèmes de synthèse vocale qui attendent la fin de la conversation avant de répondre, 3.5 Live Translate traduit en continu. »
Un nouveau mode d’écoute déployé dans l’application
Pour profiter de Live Translate 3.5, il suffira de connecter votre smartphone iOS ou Android à un casque audio ou à des écouteurs. Mais ce n’est pas tout : grâce à un nouveau mode, les utilisateurs Android pourront solliciter l’app et porter leur smartphone à leur oreille pour entendre la traduction. Comme l’explique Google, « il vous suffit de tenir votre téléphone contre votre oreille, comme pour un appel classique, et le son traduit vous parvient instantanément. »
- La qualité de la traduction
- 108 langues traduites
- Discussions instantanées
On le devine, cette nouvelle option, qui fonctionne dans des environnements particulièrement bruyants, devrait beaucoup intéresser les voyageurs. Le modèle a été entraîné pour s’adapter à toutes les situations sonores, même les plus imprévisibles.
Quand sera disponible cette nouvelle option bien utile ? Google indique dans son annonce que Gemini 3.5 Live Translate sera déployé à partir d’aujourd’hui dans Google Traduction pour tous les utilisateurs, sur iOS et Android. Il faudra sans doute patienter un peu pour que cette mise à jour soit effective.