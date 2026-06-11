Pour profiter de Live Translate 3.5, il suffira de connecter votre smartphone iOS ou Android à un casque audio ou à des écouteurs. Mais ce n’est pas tout : grâce à un nouveau mode, les utilisateurs Android pourront solliciter l’app et porter leur smartphone à leur oreille pour entendre la traduction. Comme l’explique Google, « il vous suffit de tenir votre téléphone contre votre oreille, comme pour un appel classique, et le son traduit vous parvient instantanément. »