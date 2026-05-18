Le CTSA produit déjà du plasma lyophilisé, un plasma déshydraté par le froid, selon un procédé assez complexe qui nécessite des équipements lourds et fixes. Le VeliPod est, sur le papier, capable de faire la même chose, mais à l'inverse. Dans le détail, il sèche le plasma par la chaleur (ce qu'on appelle la dessiccation), dans deux containers mobiles. Le premier abrite un appareil de stérilisation à l'air chaud qui extrait l'eau du plasma ; le second héberge deux machines complémentaires, dont l'une achève la séparation de l'eau, et l'autre scelle le plasma sec dans une poche plastifiée, prête à être stockée et transportée.