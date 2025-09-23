La pénurie de greffons est un problème de santé publique mondiale, touchant aussi bien les pays à faibles ressources que les pays développés. Rien qu'au mois de mai 2025, plus de 103 000 Américains étaient en attente d'une transplantation vitale. En France, selon la banque d'organes Greffe Plus, 852 patients sont morts en 2024, car ils n'avaient pas reçu leurs greffons.

Beaucoup décèdent avant d’être transplantés, non seulement parce que les donneurs manquent, mais aussi parce qu’un greffon viable est très fragile. La technique de conservation statique par le froid, développée dans les années 1960, atteint aujourd'hui ses limites car les besoins en greffes explosent.

Voilà pourquoi la médecine moderne se tourne d'autres techniques comme l'impression 3D ou la cryopréservation, en figeant les organes à des températures extrêmement basses. Quand l’eau des cellules gèle lentement, elle se transforme en cristaux qui percent les membranes et détruisent les tissus de l'organe, ce qui le rend inutilisable.

Une autre méthode, beaucoup plus récente, a été développée après les années 2000 : la vitrification, qui solidifie l'organe dans un état homogène, proche du verre. Déjà utilisée pour conserver des ovocytes, du sperme ou des cellules souches, elle reste encore dangereuse pour un organe plus gros (foie, rein, etc.), car le processus peut le fissurer. C'est pour résoudre ce problème qu'une équipe de chercheurs américains a justement prouvé qu’il était possible de jouer sur la physique du verre pour protéger les tissus biologiques, dans un article publié en juillet dans Scientific Report.