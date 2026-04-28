La transplantation d'organe est encore aujourd'hui fortement circonscrite par un facteur sur lequel la médecine n'a jamais réussi à contrôler pleinement : le temps. Dès qu'un organe est prélevé, le chronomètre se met en route et il tourne très rapidement. Les reins, les plus robustes de tous, peuvent être greffés jusqu'à 24, voire 36 heures après le prélèvement. On sait transplanter un foie, avec de bons résultats jusqu'à 12 heures (parfois 15 heures dans des conditions optimales). Les poumons ou les intestins tiennent à peine 6 à 10 heures hors du corps du donneur, mais le cœur est très fragile et ne peut être greffé au-delà d'un délai de 4 ou 6 heures.

En France selon l'Agence de la biomédecine, « 852 malades sont encore décédés cette année [NDLR : en 2024-2025] faute d’accès à la greffe ». Outre-Atlantique, la situation est encore plus tendue : « plus de 100 000 Américains attendent une transplantation » nous apprend organdonor.gov, le site officiel du gouvernement des États-Unis dédié au don d'organes, de tissus et de cellules. « 16 meurent chaque jour » selon Gift of Hope, une organisation à but non lucratif. Chaque année, des milliers d'organes sains sont ainsi mis au rebut, car on ne sait pas les préserver assez longtemps jusqu'à ce qu'ils trouvent preneur.

C'est pourquoi la médecine s'intéresse depuis près d'un siècle à la cryopréservation, qui consiste à abaisser un tissu ou un organe à des températures extrêmement froides (jusqu’à -196 °C pour le stockage) pour suspendre toute activité cellulaire. Malheureusement, la gestion de la transition vitreuse (le moment où le liquide devient solide amorphe) reste encore mal maîtrisée à grande échelle, car la contraction des tissus à des températures cryogéniques entraîne des tensions internes qui peuvent faire éclater l'organe.

Des ingénieurs de l'Université Texas A&M, déjà connus pour leurs avancées sur la vitrification, pensent avoir trouvé comment mieux contrôler ce phénomène. Leurs travaux, parus en juillet 2025 dans la revue Scientific Reports, montrent que les contraintes thermomécaniques à l’origine des fractures sont fortement dépendantes de la température de transition vitreuse des solutions cryoprotectrices. En modifiant ce paramètre, lié à leur composition, il est possible de réduire le risque de fracture des tissus pendant la descente en température.