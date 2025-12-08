C'est dans les laboratoires de l’Université de Californie à Riverside que cette équipe de bio-ingénieurs a réussi à lui donner naissance, sans avoir à utiliser la moindre molécule organique. Aucune des substances typiquement nécessaires pour ce genre de projet n'a été utilisée : collagène, laminine, gélatine ou revêtements biologiques à base de protéines animales. Sa structure est synthétique de A à Z et a été conçu pour imiter, à petite échelle, l'organisation du cortex (couche externe mince et plissée présente à la surface du cerveau humain et des mammifères).

L'idée derrière ce projet est de créer un environnement d'expérimentation complètement contrôlable afin de permettre de modéliser fidèlement certaines maladies neurologiques (maladie d'Alzheimer, Parkinson, cancers cérébraux, etc.) ou de prédire les effets de certains traitements thérapeutiques. Ce, sans avoir recours aux modèles animaux, qui restent encore aujourd'hui majoritaires dans ce domaine.

Aujourd’hui encore, nombre d’études reposent sur des modèles animaux (dits murins), alors que leurs cerveaux diffèrent profondément du nôtre. Alignés sur les efforts de la FDA américaine qui encourage ce genre d'alternatives, ces chercheurs espèrent un jour délaisser ce protocole de recherche, standardisé depuis le début des années 1900. Quatre années de travail ont été nécessaires pour aboutir à ce « mini-cerveau », qui a fait l'objet d'une publication le 1er octobre dans la revue Advanced Functional Materials.