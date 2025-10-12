Pour le moment, l'équipe en est encore au stade de la stimulation, avec des impulsions électriques envoyées par une commande de clavier, avec un résultat, lorsqu'il y a réponse, qui s'affiche sur un écran dans un schéma qui ressemble à un EEG. L'objectif des scientifiques est de déclencher un processus d'apprentissage de la part de ces mini-ordinateurs biologiques, afin d'à terme leur permettre d'effectuer des tâches.

Reste qu'actuellement, ces expérimentations ne peuvent aller loin dans le temps, puisque que la question de la subsistance des organoïdes n'est pas encore résolue. Contrairement à un ordinateur, une alimentation électrique n'est en effet pas possible pour un ensemble organique, et les amas de neurones produits ne bénéficient pas des réseaux sanguins qui apportent normalement les nutriments nécessaires. Résultat, les cinq dernières années, 1000 à 2000 « morts » de ces organoïdes ont été recensées. Un défi ?