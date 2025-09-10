ABC

Les neurosciences appartiennent à un domaine trop sensible pour les laisser entre les mains de fous furieux comme Musk, alias Dr. Frankenstein. Quelques milliardaires et GAFAM sont en train de mettre la main sur tous les secteurs clés. On assiste à une OPA hostile sur l’avenir de l’humanité.

Et le pire, c’est qu’il y a encore des gens suffisamment naïfs pour applaudir et admirer Musk, qui n’est qu’un financier prêt à se vendre au plus offrant. Ou plutôt, à nous vendre au plus offrant.