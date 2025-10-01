Si cette reconnaissance lui offre une nouvelle visibilité, elle a aussi un prix. Le fait d’être le premier patient lui a attiré des ennuis, au-delà de tout ce qu’il pouvait imaginer. Très vite, l’exposition médiatique s’est changée en harcèlement. « On m’a inondé de menaces et d’insultes », raconte-t-il. Et un jour, un faux appel a même déclenché l’intervention du SWAT à son domicile. « Voir des hommes armés pénétrer chez moi par erreur, c’est une image que je n’oublierai jamais », ajoute l’homme. Pour lui, ces épreuves rappellent que derrière chaque avancée médicale, il y a toujours un coût humain.

Mais rien ne semble arrêter. Noland Arbaugh qui continue de défendre ardemment le projet. « La puce seule ne suffit pas. Ce sont les gens derrière elle, leur créativité, leur humanité, qui changent vraiment les choses », affirme-t-il. Son témoignage conduit à une réflexion plus large : que signifie être humain si notre cerveau peut se connecter directement à une machine ?

Dans ce débat, Neuralink s’avance déjà vers d’autres horizons. L’entreprise d’Elon Musk veut permettre à des personnes paralysées de commander des prothèses, à certains patients de retrouver la parole, et mise même sur le projet Blindsight pour rendre la vue aux malvoyants. Des obstacles persistent, comme l’autonomie des batteries ou la précision du signal, mais l’exemple de Noland Arbaugh prouve que ces interfaces ne relèvent plus de la science-fiction.

Neuralink a déjà implanté sa technologie chez 12 personnes, selon les annonces de septembre 2025. L’entreprise prévoit entre 20 et 30 nouvelles opérations d'ici à la fin de l’année.