Avec ses projets LISA et CLOVIS, Oledcomm pourrait s'imposer comme un acteur clé de la défense connectée. L'entreprise française spécialiste du Li-Fi rejoint le programme DIANA de l'OTAN, aux côtés de 24 pays alliés.
Communiquer par la lumière pour contourner le brouillage radio est le pari qu'Oledcomm tient désormais à l'échelle de l'OTAN. L'entreprise française annonce ce jeudi 16 avril 2026 avoir intégré son programme accélérateur d'innovation de défense baptisé DIANA, avec deux projets, LISA et CLOVIS, conçus pour sécuriser les échanges de données entre drones et véhicules militaires. Oledcomm, spécialiste des communications optiques sans fil, mise sur la technologie Li-Fi et fait partie des 150 retenus de DIANA, sur plus de 3 600 candidatures. Cocorico !
Le Li-Fi militaire du Français Oledcomm défie le brouillage radio sur les zones de conflit
Les drones sont devenus incontournables sur les champs de bataille modernes, on le sait, et on sait aussi qu'ils communiquent par ondes radio, et c'est là que le bât blesse. Les fréquences peuvent être détectées, saturées ou piratées par des adversaires suffisamment équipés, qui rendent les drones vulnérables au moment où on en a le plus besoin. Le Français Oledcomm a choisi de contourner le problème à la racine. Plutôt que des ondes radio, ses systèmes transmettent les données par faisceaux de lumière invisible, impossibles à intercepter ou à brouiller.
C'est là qu'entre en scène LISA. Le système s'appuie sur le Li-Fi, une technologie de communication sans fil qui utilise la lumière plutôt que les ondes radio pour transmettre des données. Elle permet d'assurer les communications entre les drones et leurs opérateurs. Concrètement, personne ne peut brouiller, localiser ou intercepter ces échanges lumineux. Un atout forcément décisif pour les postes de commandement installés sous blindage, ou pour les missions qui exigent la plus grande discrétion.
CLOVIS, de son côté, étend le même principe à un réseau entier de véhicules militaires. En moins de cinq minutes, la solution crée automatiquement une toile de communications Li-Fi sécurisée entre cinq véhicules. Les ondes lumineuses deviennent invisibles, impossibles à intercepter et imperméables au brouillage. Et pour que les soldats puissent se concentrer sur l'essentiel, un système de détection et de suivi automatisé prend en charge la gestion du réseau à leur place.
Une technologie française déployée sur le terrain et reconnue par 24 nations alliées
Avant de convaincre l'OTAN, la technologie d'Oledcomm a d'abord fait ses preuves sur le terrain. Les forces françaises l'ont déployée lors de deux exercices militaires réels, DAFA 25 et SJIO 25, et les retours ont été concluants. Dans des environnements où la moindre défaillance de communication peut avoir des conséquences graves, le Li-Fi a tenu ses promesses.
Ces résultats ont visiblement fait leur effet bien au-delà de l'Hexagone. Le programme DIANA, dont le nom complet est Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic, est l'initiative de l'OTAN qui repère et accompagne les technologies les plus prometteuses pour répondre aux nouvelles menaces militaires. Dans un monde où les tensions géopolitiques ne cessent de croître, l'Alliance mise sur l'innovation pour garder une longueur d'avance.
En intégrant ce programme, Oledcomm rejoint une promotion d'élite et met son savoir-faire Li-Fi au service de 24 pays. Pour une entreprise française qui a démarré avec une technologie civile, c'est un tournant majeur. Et la lumière invisible, jadis pensée pour les bureaux et les hôpitaux, se retrouve aujourd'hui au cœur de la stratégie de défense de l'Alliance Atlantique.