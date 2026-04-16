Les drones sont devenus incontournables sur les champs de bataille modernes, on le sait, et on sait aussi qu'ils communiquent par ondes radio, et c'est là que le bât blesse. Les fréquences peuvent être détectées, saturées ou piratées par des adversaires suffisamment équipés, qui rendent les drones vulnérables au moment où on en a le plus besoin. Le Français Oledcomm a choisi de contourner le problème à la racine. Plutôt que des ondes radio, ses systèmes transmettent les données par faisceaux de lumière invisible, impossibles à intercepter ou à brouiller.