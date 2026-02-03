Alors que la V3 de Starship n'a pas encore volé, voilà qu'Elon Musk dévoile déjà des informations sur la V4 de la mégafusée. Et sur le papier, ça promet de, littéralement, envoyer du lourd.
Starship est plus que jamais sur le devant de la scène : le super lanceur est au cœur des ambitions renouvelées de SpaceX, qui vient de mettre la main sur xAI, la start-up d'intelligence artificielle (IA) d'Elon Musk. Visiblement galvanisé, le milliardaire a annoncé que la V4 serait dotée de « trois moteurs vacuum supplémentaires, portant le nombre total de moteurs de l'ensemble du lanceur à 42 ».
42 moteurs vacuum
De quoi encore décupler la puissance du Starship. D'abord, avec une poussée totale hors normes, qui se rapprochera des 10 000 tonnes, permettant d'emporter des charges bien plus lourdes, indispensables aux atterrissages lunaires comme aux potentielles flottes cargo martiennes.
De même, la fusée disposera de performances accrues dans le vide, grâce à des moteurs encore mieux optimisés pour les phases orbitales et interplanétaires, ce qui réduira les besoins en ravitaillement en vol. Mais avant cela, la V3 doit faire ses preuves : son premier essai devrait survenir dans les prochaines semaines.
Pour rappel, cette version sera équipée de systèmes de contrôle et de guidage et optimiser ses capacités énergétiques, ce qui va lui permettre d'effectuer des rendez-vous orbitaux, d'allonger ses séjours en orbite et de mener des missions complexes sans dépendre entièrement de stations au sol. Un beau pas en avant par rapport à la V2.
De nombreuses missions l'attendent
La fusée est attendue au tournant. C'est elle qui doit lancer les nouveaux satellites Starlink V3, qui proposeront jusqu'à 1 Tbps de bande passante, soit dix fois plus que la génération précédente. C'est aussi elle qui soit acheminer des astronautes de la NASA jusqu'à la surface lunaire en 2028, pour la mission Artemis III. Et, à terme, Elon Musk estime que le Starship permettra à l'humanité d'atteindre Mars.
Mais ce n'est pas tout. Un nouveau projet colossal attend le lanceur, puisqu'il sera également chargé de déployer le million de data centers satellitaires que prévoit de lancer SpaceX dans le cadre de sa fusion avec xAI. Pour respecter cette cadence infernale, l'entreprise prévoit de produire 1 000 Starship par an.
- Internet haut débit (presque) partout
- Facilité d'installation
- Débits excellents