Starship est plus que jamais sur le devant de la scène : le super lanceur est au cœur des ambitions renouvelées de SpaceX, qui vient de mettre la main sur xAI, la start-up d'intelligence artificielle (IA) d'Elon Musk. Visiblement galvanisé, le milliardaire a annoncé que la V4 serait dotée de « trois moteurs vacuum supplémentaires, portant le nombre total de moteurs de l'ensemble du lanceur à 42 ».