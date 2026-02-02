C'est parce qu'on a tendance à ne jamais débrancher son câble HDMI une fois qu'on l'a connecté à son téléviseur qu'on oublie de le prendre lorsqu'on part en voyage ou en déplacement professionnel.

Et même si aujourd'hui, la plupart d'entre nous sait l'identifier et connaît ses usages principaux, il n'est jamais inutile de faire une petite piqûre de rappel.

Le câble HDMI (High-Definition Multimedia Interface) transmet à la fois l’image en haute définition et le son numérique, ce qui le rend pratique pour relier différents appareils multimédias. Grâce à la version HDMI 1.4, on peut regarder des films en 3D ou profiter de la 4K à 30 Hz sur une TV compatible. Avec un HDMI 2.0, on peut afficher la 4K à 60 Hz, idéal pour les consoles de jeux récentes ou les lecteurs Blu-ray Ultra HD. Grâce à un HDMI 2.1, on peut accéder à la 8K, au 4K à 120 Hz et au HDR dynamique, ce qui convient pour brancher une TV haut de gamme à une console moderne ou à une barre de son. Certaines normes HDMI incluent l’Ethernet, ce qui permet de connecter une box TV à un vidéoroprojecteur situé à plusieurs mètres.

On peut l’utiliser pour connecter une grande variété d’appareils, par exemple :

Téléviseurs et projecteurs : pour afficher l’image haute définition et transmettre le son depuis un lecteur ou un appareil connecté ;

Ordinateurs et portables : pour dupliquer ou étendre l’écran sur un moniteur ou un projecteur ;

Consoles de jeux : PlayStation, Xbox ou Nintendo Switch, pour profiter d’une image nette et d’un son immersif ;

Lecteurs Blu-ray et DVD : pour regarder films et séries en haute qualité audio et vidéo ;

Box TV et décodeurs : pour accéder aux chaînes ou aux services de streaming directement sur votre écran ;

Barres de son et amplificateurs : pour transmettre le son numérique de la TV ou d’un lecteur vers le système audio ;

Caméras et appareils photo récents : pour visualiser photos et vidéos directement sur un grand écran.

Et celles et ceux qui voyagent souvent, peu importe la raison le savent, difficile de trouver un câble de prêt, ou disponible dans l'hébergement ou l'établissement, tout comme souvent, les téléviseurs dans les chambres ou les salons sont fixés au mur et la sortie HDMI est inacessible, voire inexistante sur certains anciens appareils.

Alors quand on sait qu'un câble HDMI universel coûte moins de 10 euros, il n'y a plus aucune excuse à l'oublier dans ses bagages.