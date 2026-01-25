Ce week-end, surtout samedi, des millions d’utilisateurs Gmail ont vu leurs boîtes de réception se remplir d’e-mails promotionnels et de notifications. Le filtrage des messages, habituellement trié par onglets, a lâché, et certains messages ont échappé aux vérifications anti-spam.
Vous dormiez probablement encore lorsqu'à 5 heures du Pacifique, les e-mails que Gmail classe normalement dans les onglets Promotions ou Réseaux sociaux ont migré dans la boîte principale. Les utilisateurs ont été avertis que certains messages n’avaient pas été vérifiés pour le spam ou les logiciels malveillants. Sur Reddit et X, il y avait foule de témoignages : des notifications LinkedIn, des newsletters ou des promotions de détaillants arrivaient toutes en vrac, avec des délais de livraison parfois supérieurs à dix minutes. Google a reconnu l’incident sur le tableau de bord de Workspace. Ses ingénieurs enquêtaient pour restaurer le filtrage et les vérifications anti-spam.
Le filtre anti-spam n'a pas fonctionné
Samedi matin, chaque utilisateur de Gmail a pu constater que ses messages n’allaient plus là où il fallait. Les e-mails publicitaires ont envahi la boîte principale, tandis que certains messages légitimes portaient une bannière « Attention à ce message ». Celle-ci indiquait que Gmail n’avait pas analysé le contenu pour détecter le spam, les expéditeurs non vérifiés ou d’éventuels logiciels malveillants.
Bien sûr, les réactions et témoignages n'ont pas tardé sur les forums et les réseaux sociaux, comme celui de cette utilisatrice, que vous pouvez voir ci-dessous.
Un autre utilisateur a raconté avoir ouvert sa boîte de réception et trouvé cinquante notifications en attente de lecture, toutes issues de l’onglet Promotions. Un autre expliquait que ses codes à usage unique pour la double authentification arrivaient trop tard, et rednaient l’accès à certains services impossible.
Google n'a pas fait la sourde oreille et a précisé que le problème touchait un large spectre d’utilisateurs et que les alertes erronées pouvaient persister même après la remise en ordre des filtres. Les utilisateurs ont été invités à ne pas interagir avec des messages douteux et à surveiller l’évolution sur le tableau de bord d’état de Workspace.
Le tri par onglets inopérant a multiplié les notifications
La boîte de réception à onglets, qui a été créée en 2013, a pour mission de séparer les promotions et les mises à jour sociales des messages essentiels. Samedi, ce système a échoué. Les e-mails normalement confinés dans les onglets secondaires ont surgi dans l’onglet principal, déclenchant une avalanche de notifications sur les smartphones et les ordinateurs.
Certains témoignages mentionnent des alertes qui se répétaient toutes les quelques minutes, y compris pour des newsletters déjà lues ou ignorées. Les utilisateurs qui tentent de déplacer ces messages vers le bon onglet doivent le faire manuellement et confirmer que Gmail appliquera ce choix pour les prochains messages similaires. Ce processus, long et répétitif, a obligé beaucoup d’utilisateurs à passer une partie de la journée à trier leurs courriels.
En dehors du fait qu'on a mieux à faire que de passer son samedi dans sa boîte de réception, même si Gmail n’a jamais été complètement hors service, le retard de la détection a exposé les boîtes de réception à un flux inhabituel de messages non filtrés.
Et personne n'a été épargné. Ni les entreprises utilisant Google Workspace , qui ont dû trier à la mano certaines notifications importantes dans le flot des promotions, ni les particuliers, qui ont dû s'arracher les cheveux, frustrées qu'ils étaient de recevoir des dizaines de notifications et de voir leur boîte principale truffée de mails de pubs et de spams.
Pour l'heure, tout est rentré dans l'ordre. Mais dans ce cas, de nombreux utilisateurs, qui ont cru qu'ils avaient eux-mêmes ou malgré eux déréglé leurs paramètres y sont pour tout réinitialiser.