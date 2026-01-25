La boîte de réception à onglets, qui a été créée en 2013, a pour mission de séparer les promotions et les mises à jour sociales des messages essentiels. Samedi, ce système a échoué. Les e-mails normalement confinés dans les onglets secondaires ont surgi dans l’onglet principal, déclenchant une avalanche de notifications sur les smartphones et les ordinateurs.

Certains témoignages mentionnent des alertes qui se répétaient toutes les quelques minutes, y compris pour des newsletters déjà lues ou ignorées. Les utilisateurs qui tentent de déplacer ces messages vers le bon onglet doivent le faire manuellement et confirmer que Gmail appliquera ce choix pour les prochains messages similaires. Ce processus, long et répétitif, a obligé beaucoup d’utilisateurs à passer une partie de la journée à trier leurs courriels.

En dehors du fait qu'on a mieux à faire que de passer son samedi dans sa boîte de réception, même si Gmail n’a jamais été complètement hors service, le retard de la détection a exposé les boîtes de réception à un flux inhabituel de messages non filtrés.

Et personne n'a été épargné. Ni les entreprises utilisant Google Workspace , qui ont dû trier à la mano certaines notifications importantes dans le flot des promotions, ni les particuliers, qui ont dû s'arracher les cheveux, frustrées qu'ils étaient de recevoir des dizaines de notifications et de voir leur boîte principale truffée de mails de pubs et de spams.

Pour l'heure, tout est rentré dans l'ordre. Mais dans ce cas, de nombreux utilisateurs, qui ont cru qu'ils avaient eux-mêmes ou malgré eux déréglé leurs paramètres y sont pour tout réinitialiser.