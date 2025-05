Déposée devant un tribunal fédéral de Brooklyn (district Est de New York), l'action collective menée par Jagdeep Cheema vise à obtenir plus de 5 millions de dollars de dommages et intérêts. Elle repose sur la violation présumée des lois sur la protection des consommateurs dans plusieurs États américains, dont New York, la Californie, la Floride et l'Oregon. L'issue de cette procédure sera suivie de près.