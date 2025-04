Parmi ces ajouts figurent des polices emblématiques issues de la fonderie Monotype, à l’image de Helvetica, très utilisée dans le branding et le design éditorial, ou encore Gotham, appréciée pour sa sobriété et sa modernité. La liste s’enrichit aussi de Avenir, police sans-serif prisée tant pour le print que pour le digital, sans oublier des incontournables comme Times New Roman ou Arial, toujours largement utilisées dans la rédaction de rapports, de présentations et de documents professionnels.

À cette sélection viennent s’ajouter des typographies telles que Proxima Nova, désormais disponible dans quatre nouvelles langues, ainsi qu’un large éventail de polices prenant en charge des systèmes d’écriture variés, comme l’arabe, le chinois, le japonais, le coréen, le thaï ou encore le hindi. La bibliothèque Adobe Fonts totalise dorénavant plus de 30 000 polices. L'entreprise indique d'ailleurs sur son site officiel avoir ajouté « plus de 1 500 nouvelles polices à Adobe Fonts, dont certaines des plus connues créées par Monotype ».