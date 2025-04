On aurait pu croire à un poisson d'avril et c'est presque l'effet que cette annonce a faite. Car il faut bien l'avouer, faire tourner Windows sur une montre connectée, c'est un peu comme vouloir installer un moteur de voiture dans un vélo : possible en théorie, absurde en pratique.

Et c'est bien pour cela que Gustave Monce, à l'origine du projet WOA (Windows On Arm), qui donne la possibilité d'exécuter Windows sur des appareils comme les Lumia 950 et Surface Duo, l'a fait. Il est parvenu à installer Windows PE sur une Pixel Watch 3. Cette montre est équipée d'un processeur ARM Cortex A53 à quatre cœurs, de 2 Go de RAM DDR4X et de 32 Go de stockage. Ce projet n'améliore pas les fonctionnalités de la montre, il teste simplement les limites techniques des petits appareils connectés.