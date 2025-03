Pressentis pour le mois de mai, comme le suggéraient d'autres fuites il y a peu, ces deux nouveaux modèles RTX 5060 et 5070 se positionneront aux États-Unis à 1 999,99 et 2 399,99 dollars (hors taxes) respectivement. En tout cas si l'on s'en tient au document interne dévoilé sur X par le leaker « momomo_us », qui s'est souvent avéré fiable.

On peut néanmoins s'attendre à un placement tarifaire plus élevé en France, aux environs de 2400 euros pour la version RTX 5060 et de 2800 euros pour la version RTX 5070, probablement.

Rappelons que les versions mobiles des RTX 5060 et 5070 « classiques » n'ont pas encore été lancées par NVIDIA. Ces deux puces devraient être limitées à 8 Go de mémoire vidéo en GDDR7, mais on ignore cela dit l'essentiel de leurs spécifications techniques à ce stade.