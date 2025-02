En novembre 2022, la seconde plateforme cryptomonnaie derrière Binance, FTX, tombait en faillite, entraînant un effondrement général des cours. Une mise en faillite qui a ensuite conduit à un procès retentissant, durant lequel on a pu découvrir la gestion assez folle de la plateforme et les abus nombreux de Sam Bankman-Fried et de ses collaborateurs. Depuis, l'homme d'affaires a été condamné à vingt-cinq ans de prison, et FTX se met cette semaine à rembourser les utilisateurs.