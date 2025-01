Pour l'instant, Samsung ne donne pas encore tous les détails que nous aimerions connaître sur ses deux nouveaux PC, mais voici ce que l'on retient de l'annonce.

À l'instar du Galaxy Book5 Pro 360, les Galaxy Book5 Pro et Galaxy Book5 360 sont propulsés par une puce Intel Lunar Lake (vraisemblablement jusqu'au Core Ultra 7 256V). Samsung ne nous indique pas encore la quantité de mémoire vive et de stockage disponible, mais l'on peut imaginer qu'il sera question d'au moins 16 Go de RAM soudée (LPDDR5x) et de 512 Go à 1 To de SSD. Il s'agit en effet des capacités proposées sur le Book5 Pro 360, et il y a fort à parier que Samsung s'en tienne aux mêmes sur les autres modèles de sa gamme.

La firme met en tout cas en avant les 47 TOPS de puissance de calcul IA offerts par la partie NPU intégrée aux dernières puces d'Intel. Elle servira en l'occurrence à motoriser les fonctions d'intelligence artificielle offerte par l'environnement Copilot de Microsoft, mais aussi l'écosystème Galaxy AI que Samsung déploie sur ces différents appareils depuis près d'un an.