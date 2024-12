Mais cette nouvelle gamme d'ordinateurs portables signés Samsung promet également une autonomie de 25 heures « en utilisation active », rendue possible notamment grâce à l'efficience de la nouvelle puce Intel Core Ultra 7 256V (couplée à un iGPU Intel Arc 140V 8 Go). Côté connectiques, on pourra compter ici sur un port HDMI 2.1, deux ports Thunderbolt 4, sans oublier deux ports USB-C, un port USB-A, une entrée jack 3,5 mm et un slot micro-SD.