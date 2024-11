À ce stade, et à l'exception d'obscurs numéros de modèles recensés par les régulateurs américain et indien, on ignore presque tout des Galaxy Book 5 et Book 5 Pro. Si l'on s'en tient à son listing auprès de la FCC, le Galaxy Book 5 disposera a priori d'un chargeur de 65 watts, mais c'est la seule information explicite le concernant.

Selon toute logique, Samsung misera sur l'IA pour ces nouveaux PC, et l'on devrait donc y trouver des processeurs Intel Core de série 2 (Lunar Lake). Les configurations les plus avantageuses devraient ainsi être articulées autour d'un Intel Core Ultra 7 258V et de 32 Go de RAM, avance Gadget360. On peut en revanche imaginer que le Galaxy Book 5 Edge misera de son côté sur des puces Arm Snapdragon X Elite de deuxième génération. Réponse dans les prochains mois.