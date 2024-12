L'utilisation des drones par la police et la gendarmerie vient d'être adoubée par la plus haute juridiction administrative française. Alors que la Ligue des droits de l'homme, l'association Dataring et La Quadrature du Net contestaient vivement un décret sur l'utilisation des aéronefs pendant des manifestations et autres rassemblements, le Conseil d'État a conforté le cadre actuel, dans une décision rendue publique ce lundi 30 décembre 2024. Elle s'appuie notamment sur la loi relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, qui avait déjà posé les bases d'une utilisation encadrée de ces aéronefs. Voyons les arguments qui ont été avancés.