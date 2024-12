max6

Il serait peut-être temps de cesser de vouloir toujours vendre plus et de trouver d’autres indicateurs de prospérité que celui de toujours consommer plus et encore plus pour que des société fassent toujours plus de fric en polluant toujours plus.

surtout avec des « innovations » vendues avec toujours plus de marketing agressif et débile pour se rendre compte finalement que les « 10% de puissance » supplémentaires « indispensables » ne sont mêmes pas perceptibles à l’usage.

Et on en passe d’autres ; en vrac les TV « 3D » et celles « connectées » jamais mises à jours qui reviennent régulièrement depuis 10 ans avec toujours autant de succès la 4K alors qu’il y a toujours aussi peu de contenu (ils essaient même de fourguer de la 8K) etc etc …