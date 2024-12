La section de recherches de Paris (Gendarmerie nationale), aidée de la Police nationale et de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED) a mené différentes opérations les 13 juin et 17 décembre 2024. Ces dernières ont été conduites pour des faits d'exercice illégal de l'activité de prestataire de services sur des actifs numériques, mais aussi de blanchiment d'argent.