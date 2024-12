À l'instar d'autres constructeurs, OnePlus a tenu à fournir une feuille de route quant au déploiement à venir d'OxygenOS 15. Actuellement, c'est le OnePlus 10 Pro qui bénéficie d'une version bêta d'Android 15.

Mais dans les semaines et mois à venir, divers terminaux OnePlus bénéficieront eux aussi de la mise à jour. C'est le cas notamment des OnePlus 11 (dont le déploiement de la mise à jour viendrait tout juste de commencer), et plus généralement de tous les terminaux lancés par la marque depuis 2021-2022.

En décembre, outre les OnePlus 11, ce sont les Nord 4 disséminés dans le monde entier qui devraient bénéficier de la mise à jour OxygenOS 15. En janvier, ce sont les OnePlus 10 Pro et le Nord 3 5G qui devraient être servis. Le mois suivant, ce sera au tour des OnePlus 10R 5G et du Nord CE3 5G d'en profiter.