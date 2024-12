Vous en avez peut-être subi un. L’électroencéphalogramme (EEG) est un examen essentiel pour diagnostiquer de nombreuses pathologies neurologiques. Mais sa mise en œuvre ressemblait jusqu'à présent à un parcours du combattant.

Les praticiens devaient consacrer des heures à positionner méticuleusement des électrodes, à appliquer du gel conducteur, tout en jonglant avec des fils de toutes les couleurs. L'équipe de Nanshu Lu a levé ces obstacles technologiques.

Grâce à un robot à cinq axes et un algorithme sophistiqué, ils impriment directement sur le cuir chevelu une encre biocompatible ultrafine. L'ensemble du processus ne prend que quinze minutes, contre deux heures auparavant. L'encre, plus fine qu'un cheveu, peut enregistrer l'activité cérébrale pendant plus de 24 heures avec une stabilité remarquable.

Testée sur cinq volontaires, la technique s'avère aussi précise que les méthodes traditionnelles, avec un confort multiplié par dix. Le balayage tridimensionnel personnalisé permet un placement chirurgical des électrodes, et garantit une précision millimétrique. Cerise sur le gâteau : ces tatouages s'enlèvent simplement à l'eau et au savon, comme les décalcomanies des chewing-gums de notre enfance.