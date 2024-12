En l'occurrence, la Flexbar est alimentée par USB-C au travers d'un cordon (de 2 mètres, fourni) qui lui permet également de communiquer avec l'ordinateur. ENIAC explique qu'elle est compatible aussi bien avec Windows que macOS, et qu'il est également possible de l'utiliser sur une tablette ou un smartphone (Android ou iOS).

Cette fine barre fonctionne en plug and play et dispose à la fois d'un panel de raccourcis préinstallés, capables de s'organiser de manière dynamique à l'écran de la Flexbar, et de fonctions de personnalisation très poussées permettant de faire peu ou prou ce que vous voulez de l'accessoire. La Flexbar peut ainsi servir aux utilisateurs créatifs cherchant à gagner du temps sur la suite Adobe, aux streamers en quête d'une alternative à un éventuel Stream Deck, ou à ceux qui voudront monitorer plus facilement les différents composants de leur tour gaming.