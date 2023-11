Avec la fin du MacBook Pro 13 pouces, Apple enterre aussi la Touch Bar

C'est un peu étrange de le dire comme cela, mais il faut nous y résoudre : le MacBook Pro 13 est un modèle qui ne devrait plus exister en 2022… en tout cas, plus sous cette forme. Face à un MacBook Air M2 presque aussi performant, moins cher et intégralement redessiné, ce nouveau MacBook Pro 13 fait peu envie, osons le dire. Son look de 2016, son évolution minimaliste et son tarif salé ont de quoi refroidir. Cela dit, comprenons-nous bien : ce nouveau Mac est un excellent ultraportable.

Il fait tout ce que l'on attend de lui, et même plus, principalement grâce à l'efficacité de sa nouvelle puce M2. Son format 13,3 pouces ultracompact fait par ailleurs de lui le MacBook disposant par défaut du meilleur rapport performances-encombrement. Un argument éventuel pour certains utilisateurs… mais pour nous, le MacBook Air M1 (toujours au catalogue d'Apple) et le MacBook Air M2 pourraient vite avoir raison de cet ultime (?) MacBook Pro 13 dans le cœur des consommateurs.