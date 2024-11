Le Falco Prime A2 ne se contente pas d'un espace de stockage conséquent et modulaire. En effet, pour animer son mini-PC, Falco Prime a fait confiance au Ryzen 9 7940HX d'AMD, un processeur de 16 cœurs et 32 threads capable d'une fréquence boost de 5,2 GHz, excusez du peu !

Il est associé à 32 Go de mémoire vive DDR5, extensible jusqu'à 64 Go, et Falco Prime précise qu'il est possible de lui adjoindre une carte graphique GeForce RTX 4060M ou RTX 4070M. Histoire de ne rien gâcher, l'A2 est également doté d'un équipement réseau remarquable. En plus du Wi-Fi 7, on peut effectivement compter sur la présence de 4 ports RJ45, 2 en 1 GbE et 2 en 10 GbE !