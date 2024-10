Pour faire bonne mesure et pour que les 12 cœurs et 24 threads du processeur AMD ne se sentent pas seuls, il est question de commercialiser le PC avec 32 Go de DDR5-7500, rien que ça. Il ne semble même pas question de pouvoir opter pour 16 Go, par exemple. En revanche, si le SSD mis en avant par Minisforum est un modèle de 4 To, il sera possible d'avoir moins.

D'ailleurs, les premiers exemplaires de l'EliteMini AI370 sont accompagnés d'une unité SSD de « seulement » 1 To. Cette machine devrait coûter la bagatelle de 1 199 euros sur la boutique officielle de la marque (en lien dans la source). On vous avait prévenu, il n'est pas question d'entrée de gamme.