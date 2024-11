L'intérêt d'une APU par rapport à CPU est d'être, de manière générale, plus polyvalente. En plus de disposer d'unités de calcul performantes, l'APU a pour elle une solution graphique plus musclée que les CPU, lesquels n'en intègrent parfois même pas.

L'une des APU les plus célèbres est la puce Van Gogh que l'on retrouve au sein du Steam Deck de Valve et qui associe des cœurs CPU Zen 2 à des unités GPU RDNA 2. Depuis, la sortie de la console en 2022, les APU ont pas mal bougé chez AMD avec de multiples annonces pour évoquer l'intégration de cœurs Zen 3 et d'unités RDNA 3 notamment.