Libérez le kraken ! AMD prépare une APU mêlant cœurs Zen 5, Zen 5c et RDNA 3.5 pour 2025

Le kraken d'AMD semble devoir aller de pair avec l'architecture Strix Point dont il partage de nombreuses caractéristiques. Il pourrait donc s'agit de proposer des puces plus accessibles, moins onéreuses que les Strix Point tout en en conservant les fonctionnalités principales. Ainsi, le combo Zen 5, RDMA 3.5 et XDNA 2 serait toujours de mise.

Plus important, l'intégration de l'architecture Zen 5 se ferait de la même manière que sur Strix Point : en associant des cœurs Zen 5 et des cœurs Zen 5c avec une fréquence de fonctionnement – et une consommation électrique – sensiblement inférieure.