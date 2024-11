En réalité, c'est même peut-être délicat pour la génération d'après, Celestial, alors que cela semble tout à fait envisageable pour la suivante, Druid. Cela dit, le dépôt d'un brevet ne signifie de toute façon pas qu'Intel va finalement emprunter cette voie du GPU « chiplet », une solution qui a cependant été retenue pour la conception des dernières générations de CPU, chez Intel comme chez AMD.

Un GPU chiplet dispose d'avantages indiscutables en matière de modularité et, donc, de flexibilité : il est possible de jouer sur les différents éléments associés et de les faire évoluer de manière indépendante. De fait, on profite souvent de gains substantiels en matière d'efficacité énergétique par rapport à une puce dite monolithique.

En revanche, le design chiplet pose de sérieuses questions de « communication », alors que les différents éléments constitutifs du GPU doivent être en mesure de s'échanger correctement les données. Les interconnexions au sein de la puce doivent être efficaces pour ne pas entraîner une chute des performances. Il se murmure d'ailleurs qu'Intel ne serait pas seule sur cette voie.

Toutefois, AMD aurait finalement décidé d'annuler la conception chiplet un temps envisagée sur la génération RDNA 4 et attendue pour le CES 2025. Du côté de NVIDIA, il était aussi question de chiplet pour Blackwell et les futures GeForce RTX 5000, mais là encore, tout porte à croire que ce n'est plus le cas. GPU et chiplet, un avenir encore à construire, donc…