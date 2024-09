La seule différence entre les deux modèles n'est autre que la connectivité. Le M1XB va en effet un peu plus loin en proposant des fonctions audio Bluetooth ainsi que le screen mirroring via Wi-Fi. À part ça les deux projecteurs s'équipent d'un connecteur HDMI 1.4 et de ports USB-C et USB-A. Bien que ViewSonic propose une interface, disons plutôt un OSD, l'idée est de connecter ces projecteurs avec une passerelle multimédia type Chromecast avec Google TV, Fire TV Stick, ou encore Apple TV 4K. ViewSonic précise par ailleurs que le port USB-A est suffisant pour alimenter les boitiers multimédia de type dongle, il n'est donc pas nécessaire d'avoir une alimentation supplémentaire. Il est vrai que cela aurait été dommage puisque les M1XB et M1S sont conçus pour être transportés, grâce à leur batterie intégrée donnant le droit à quatre heures d'autonomie.