Sur Telegram, des pirates exploitent une faute de frappe pour diffuser leurs malwares

Le site Bleeping Computer a demandé des explications à Telegram, qui a mis les choses au clair dans sa réponse :

Les rumeurs concernant l'existence de vulnérabilités de type « zero click » dans Telegram Desktop sont inexactes. Certains « experts » ont recommandé de « désactiver les téléchargements automatiques » sur Telegram. Il n'y a eu aucun problème qui aurait pu être déclenché par les téléchargements automatiques.



Cependant, sur Telegram Desktop, il y avait un problème qui exigeait que l'utilisateur CLIQUE sur un fichier malveillant, alors que l'interpréteur Python était installé sur son ordinateur. Contrairement à ce qui a été rapporté précédemment, il ne s'agissait pas d'une vulnérabilité de type « zéro clic », et elle ne pouvait affecter qu'une infime partie de notre base d'utilisateurs : moins de 0,01 % de nos utilisateurs ont installé Python et utilisent la version correspondante de Telegram for Desktop.



Un correctif côté serveur a été appliqué pour s'assurer que ce problème ne se reproduise plus, de sorte que toutes les versions de Telegram Desktop (y compris les plus anciennes) n'aient plus ce problème.