Il construit sa propre carte graphique et réussit à faire tourner Quake dessus

Dans son blog, Dylan Barrie indique que « concevoir le schéma et mettre au point cette carte graphique, même en ayant une grande partie du circuit FPGA intégrée dans le SOM, a été un effort herculéen ». Cependant, la création des pilotes Windows s'est avérée la partie la plus difficile du projet. Le développeur a dû, en effet, « concevoir une API graphique personnalisée pour communiquer avec le GPU et créer des pilotes noyau Windows pour l'affichage et l'audio ». Cependant, ses efforts ont été payants : FuryGPU est désormais capable de faire tourner de façon fluide le jeu Quake, comme on peut le voir dans une récente vidéo.